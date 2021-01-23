واشنطن تندد بـ

2021/01/23 | 23:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت الولايات المتحدة، السبت، بلجوء موسكو إلى "أساليب عنيفة" بحق عشرات آلاف المتظاهرين في أنحاء روسيا طالبوا بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني.

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