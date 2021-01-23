الشرق الأوسط الجديد ..23 باحثاً في قراءة تحولات العرب مع الاحتجاج والفوضى والثورة

2021/01/23 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن -الزمان يكتسب هذا الكتاب اهميته من تعددية زوايا النظر الى اعظم الاحداث السياسية ذات البعد الاجتماعي العميق في البلدان العربية في مطلع القرن الحالي . كتاب ( الشرق الاوسط الجديد- الاحتجاج والثورة والفوضى في الوطن العربي ) ، صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت ، كتبه ثلاثة وعشرون باحثا واكاديميا مختصا في […]

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