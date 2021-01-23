كتلة بدر تنعى القيادي في الحشد ابو علياء الحسيناوي ورفاقه اثر تصديهم لهجوم صلاح الدين

2021/01/23 | 23:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نعت كتلة بدر النيابية، السبت، ضحايا الحشد الشعبي الذين سقطوا إثر مواجهات مع داعش في صلاح الدين.

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وقال رئيس كتلة بدر النيابية النائب حسن شاكر الكعبي، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (23 كانون الثاني 2021): "نعزي الحاج المجاهد هادي العامري وقيادات وجماهير بدر الظافرة باستشهاد القائد ابو علياء الحسيناوي آمر الفوج الثالث وثلة من المجاهدين أثناء تصديهم لداعش الإرهابي في منطقة العيث ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

وتمكنت قوات الحشد الشعبي، السبت، من صد هجوم لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.





وقال الحشد، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (23 كانون الثاني 2021): إن "تعرض التنظيم ما زال مستمرا حتى اللحظةعلى قطعات الحشد الشعبي"، مؤكدا أن "منتسبي اللواء ٢٢ بالحشد الشعبي يخوضون مواجهات عنيفة في منطقة العيث شرق صلاح الدين".

وفي ذات السياق، تحدثت مصادر أمنية، عن سقوط ضحايا من قوات الحشد، بينهم قيادي، وعدد من المنتسبين، دون معرفة عددهم على وجه الدقة.

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