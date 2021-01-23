2021/01/23 | 23:43 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | استشهاد 10عناصر واصابة 11 بينهم آمر فوج في الحشد جراء هجوم لداعش على حمرين شرقي صلاح الدين

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