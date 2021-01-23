العمليات المشتركة تنعى آمر الفوج الثالث باللواء 22 في الحشد الشعبي

2021/01/23 | 23:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نعت قيادة العمليات المشتركة، السبت، القيادي في الحشد الشعبي ابو علياء الحسيناوي ورفاقه، الذين سقطوا جراء هجوم لداعش في في محافظة صلاح الدين.وقالت القيادة في بيان، “مازال رجال العراق يقدمون أرواحهم فداء لتراب هذا الوطن الغالي ويبذلون دمائهم الزاكيات، وها نحن اليوم نزف شهيداً عرف بشجاعته واخلاصه في عمله المهني، الا وهو آمر […]

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