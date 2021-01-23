العمليات المشتركة تنعى آمر الفوج الثالث باللواء 22 بالحشد الشعبي

2021/01/23 | 23:51 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نعت قيادة العمليات المشتركة، السبت، القيادي في الحشد الشعبي ابو علياء الحسيناوي ورفاقه، الذين سقطوا جراء هجوم لداعش في في محافظة صلاح الدين.وقالت القيادة في بيان، “مازال رجال العراق يقدمون أرواحهم فداء لتراب هذا الوطن الغالي ويبذلون دمائهم الزاكيات، وها نحن اليوم نزف شهيداً عرف بشجاعته واخلاصه في عمله المهني، الا وهو آمر الفوج الثالث باللواء 22 بالحشد الشعبي الشهيد القائد المغفور له حسين سعيدان گاطع أبو علياء الحسيناوي وكوكبة من رفاقه خلال ملاحقتهم لعناصر عصابات داعش الإرهابية شرقي محافظة صلاح الدين”.وأضاف، “نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويدخلهم فسيح جناته ويلهمنا وذويهم الصبر والسلوان، وانا […]

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