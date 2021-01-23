العمليات المشتركة تنعى القيادي في الحشد أبو علياء الحسيناوي

2021/01/23 | 23:52 - المصدر: بغداد اليوم

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قيادة العمليات المشتركة=================مازال رجال العراق يقدمون أرواحهم فداء لتراب هذا الوطن الغالي ويبذلون دمائهم الزاكيات، وها نحن اليوم نزف شهيداً عرف بشجاعته واخلاصه في عمله المهني، الا وهو آمر الفوج الثالث باللواء 22 بالحشد الشعبي الشهيد القائد المغفور له (حسين سعيدان گاطع أبو علياء الحسيناوي) وكوكبة من رفاقه خلال ملاحقتهم لعناصر عصابات داعش الإرهابية شرقي محافظة صلاح الدين.نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويدخلهم فسيح جناته ويلهمنا وذويهم الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.الرحمة والمغفرة لشهداء العراق كافة.===============قيادة العمليات المشتركة/ بغداد٢٣ كانون الثاني ٢٠٢١

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