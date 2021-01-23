الحشد الشعبي يعلن تفاصيل جديدة عن الهجوم الإرهابي شرق صلاح الدين

2021/01/23 | 23:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ صلاح الدين

أعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، تفاصيل جديدة عن هجوم تنظيم داعش شرق محافظة صلاح الدين.وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الفوج الثالث باللواء 22 بالحشد الشعبي، ارسل اليوم السبت، تعزيزات عسكرية لاسناد الفوج السادس باللواء 22 الذي تعرض قاطعه لهجوم داعشي غادر شرق صلاح الدين".واضاف أنه "ماتزال قوات اللواء 22 بالحشد الشعبي تتصدي للهجوم الإرهابي الذي قام به فلول داعش في جزيرة العيث شرق صلاح الدين، مساء اليوم، كما لايزال افراد اللواء 22 يرابطون في مواقعهم".وبين أن " الهجوم الإرهابي كان يستهدف أبناء المنطقة من المدنيين، الا ان عناصر الحشد الشعبي كانوا بمثابة دروع بشرية من اجل حمياتهم".ولفت الى أنه "تأكد لنا مقتل واصابة عدد من الدواعش الإرهابيين، بالإضافة الى وقوع ضحايا في صفوف قوات اللواء 22 بالحشد الشعبي".

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