مصدر لـ / نينا / تكليف اللواء صالح العامري بقيادة الشرطة الاتحادية

2021/01/23 | 23:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن مصدر في قيادة العمليات المشتركة / لنينا / عن تكليف قائد الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية اللواء صالح العامري بقيادة الشرطة الاتحادية بديلاً عن الفريق رائد شاكر جودت./انتهى9

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