2021/01/23 | 23:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة..التعليم العالي تصدر توضيحا خاصا باداء الامتحانات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة..التعليم العالي تصدر توضيحا خاصا باداء الامتحانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).