رواية (ماركس العراقي) ح 6 - عباس علي العلي

2021/01/24 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي التفرع والتزهرحملت سنة 77 أجمل حلم راودني منذ أن رحلنا مجبرين للمدينة الصغيرة وهو العودة إلى مدينتي الأم، لأتخلص من الضيق والتضايق من مجتمع منزوي متشبث بخبث بعلاقات القربى والتفاخر والانتساب لبعضهم، عشت تسع سنوات غريب بجسدي وفكري، إحساس مر ان لا تكون منسجما مع من حولك وشعور ينتابك بأنك لا تنتمي لهذا المحيط، يزداد الشعور بالوحدة والتفرد والتميز كلما أيقنت أن ما حولي لا يمكنهم أن يكونوا جزء من ح ......





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