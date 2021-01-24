العمليات المشتركة تنعى القيادي في الحشد الشعبي حسين الحسيناوي وعدد من المقاتلين

2021/01/24 | 00:03 - المصدر: NRT عربية

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لقيادي في الحشد الشعبي حسين الحسيناوي

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منذ 24 دقیقة

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نعت قيادة العمليات المشتركة، السبت، القيادي في الحشد الشعبي، حسين الحسيناوي وعدد من المقاتلين، اثر هجوم لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين.

وقالت القيادة في بيان لها اليوم (23 كانون الثاني 2021) انه "مازال رجال العراق يقدمون أرواحهم فداء لتراب هذا الوطن الغالي ويبذلون دمائهم الزاكيات، وها نحن اليوم نزف شهيدا عرف بشجاعته واخلاصه في عمله المهني، الا وهو آمر الفوج الثالث باللواء 22 بالحشد الشعبي الشهيد القائد المغفور له (حسين سعيدان گاطع أبو علياء الحسيناوي) وكوكبة من رفاقه خلال ملاحقتهم لعناصر عصابات داعش الإرهابية شرقي محافظة صلاح الدين".

واضاف: "نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويدخلهم فسيح جناته ويلهمنا وذويهم الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون".

وكان مصدر امني، قد اكد مقتل امر الفوج الثالث في اللواء الـ22/الحشد الشعبي، ابو علياء الحسيناوي، خلال تعرض لتنظيم داعش بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في تصريح لـNRT عربية، ان "تنظيم داعش شن هجوما على مقر اللواء الـ22/ الحشد الشعبي ما ادى لاستشهاد امر الفوج الثالث (ابو علياء الحسيناوي) وعدد من المقاتلين بمنطقة العيث ضمن قاطع عمليات صلاح الدين ".

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