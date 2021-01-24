2021/01/24 | 00:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعميما الى جميع الجامعات والكليات الآهلية حول طبيعة الامتحانات الحضورية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الوزارة في كتاب تابعه "ناس" الأحد (24 كانون الثاني 2021)، إن "المقصود بالامتحان الحضوري هو (الامتحانات النهائية فقط ) سواء كان النظام فصلي أو سنوي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تصدر إعماما للجامعات والكليات الآهلية حول الامتحانات الحضورية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تصدر إعماما للجامعات والكليات الآهلية حول الامتحانات الحضورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).