العمليات المشتركة تنعى آمر فوج في الحشد في صلاح الدين

2021/01/24 | 00:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، آمر فوج في الحشد الشعبي خلال ملاحقة “داعش” شرقي صلاح الدين.

وقالت القيادة في بيان صحفي، “مازال رجال العراق يقدمون أرواحهم فداء لتراب هذا الوطن الغالي ويبذلون دمائهم الزاكيات”.

وأضافت “نحن اليوم نزف شهيداً عرف بشجاعته واخلاصه في عمله المهني، الا وهو آمر الفوج الثالث باللواء 22 بالحشد الشعبي الشهيد القائد المغفور له (حسين سعيدان گاطع أبو علياء الحسيناوي) وكوكبة من رفاقه خلال ملاحقتهم لعناصر عصابات داعش الإرهابية شرقي محافظة صلاح الدين”.

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