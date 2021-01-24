2021/01/24 | 00:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل ،السبت، عن عدد المحكومين الذين صدرت مراسيم جمهورية بتنفيذ عقوبة الاعدام ضدهم .واوضح المصدر لـ”المركز الخبري الوطني”، ان”لدى الوزارة ٥٨ محكوماً لديهم مراسيم جمهورية بتنفيذ عقوبة الاعدام خمسة من المحكومين وردت الاجابة وحالياً معروضة في مكتب الوزير لاستحصال الموافقة على تنفيذ العقوبة، وثمانية اخرين بانتظار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصدر : نحو ٥٨ حكما بالإعدام تنتظر التنفيذ المركز الخبري الوطني.

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