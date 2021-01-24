انباء عن هجوم ارهابي على احد الوية الحشد في نينوى

2021/01/24 | 00:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نقلت شبكة روداو الكردية عن مصادر مقربة من الحشد الشعبي تأكيدها شن داعش هجوماً جديداً على اللواء "44" للحشد في قضاء الحضر جنوب نينوى./انتهى3

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