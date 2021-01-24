الحشد الشعبي يؤكد استشهاد 11 واصابة 8 من مقاتليه خلال صد تعرض داعش في صلاح الدين

2021/01/24 | 00:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت هيئة الحشد الشعبي استشهاد 11 من مقاتلي الحشد واصابة 8 آخرين خلال صد تعرض داعش شرقي صلاح الدين .وقالت الهيئة في بيان :" بفخر واعتزاز تزف هيئة الحشد الشعبي ثلة من ابنائها البارين بوطنهم والمخلصين لشعبهم اثر تعرض إرهابي غادر على قاطع الفوج السادس باللواء 22 بالحشد الشعبي في جزيرة العيث بمحافظة صلاح الدين".واضافت :" ارتقى 11 شهيدا خلال عملية صد التعرض ، بينهم آمر الفوج الثالث باللواء 22 الشهيد القائد البطل حسين سعيدان گاطع (ابو علياء الحسيناوي) ومعاون آمر الفوج السادس وثمانية جرحى نالوا وسام الشرف".واوضحت ت :" ان الارهابيي حاولوا عبر هجومهم الغادر والجبان وباستخدام الانتحاريين، السيطرة على هذا الموقع المهم وتهديد أمن السكان المدنيين، لكن استبسال اخوانكم في الحشد الشعبي حال دون ذلك .وسيبقى الحشد الشعبي جدار الصد القوي أمام محاولات “داعش” الإرهابية الخائبة ".وتابعت :" نبعث رسالة طمأنينة الى شعبنا العراقي العزيز بأن ابطال الحشد الشعبي لن يسمحوا بوجود مكان آمن لـ”داعش” في ارض الوطن ولن يهدأ لهم بال حتى القضاء على آخر “داعشي” يهدد أمن مدننا العزيزة"./ انتهى

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