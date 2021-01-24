مواجهات عنيفة بين الحشد الشعبي وداعش شمالي العراق

2021/01/24 | 00:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بأن مواجهات عنيفة تجري بين قوات الحشد الشعبي وتنظيم "داعش" الارهابي في محافظة صلاح الدين شمالي العراق....

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