2021/01/24 | 00:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صندوق النقد يدعو تونس إلى توجيه "مساعدات مباشرة" بدل دعم الأسعار

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