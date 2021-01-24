العمليات المشتركة تنعى آمر فوج في الحشد خلال ملاحقة

2021/01/24 | 00:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت قيادة العمليات المشتركة، آمر فوج

في الحشد الشعبي خلال ملاحقة "داعش" شرقي

صلاح الدين.

وقالت القيادة في بيان لها، "مازال رجال

العراق يقدمون أرواحهم فداء لتراب هذا

الوطن الغالي ويبذلون دمائهم الزاكي

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