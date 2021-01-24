الحشد: نخوض مواجهات عنيفة ضد تعرض لـ

2021/01/24 | 00:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، عن خوضه مواجهات

عنيفة ضد تعرض لـ"داعش" شرقي صلاح الدين.

وقال الحشد في بيان، "استمرار التعرض

الداعشي الارهابي الغادر على قطعات

الحشد الشعبي ويقوم حاليا ابطال اللواء

٢٢ ب‍الحشد الشعب

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