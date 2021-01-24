الحشد الشعبي يعلن صد

2021/01/24 | 00:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، عن صد "تعرض" شرقي

محافظة صلاح الدين.

وقال الحشد في بيان مقتضب، إن "اللواء 22

في الحشد الشعبي صد تعرضا شرق صلاح

الدين"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

واعلن الحشد الشعبي، السبت، عن

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