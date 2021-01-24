داعش يهاجم قوة للحشد الشعبي في صلاح الدين

2021/01/24 | 00:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد خمسة من عناصر الحشد الشعبي في هجوم لتنظيم داعش الارهابي على مقر اللواء التابع للحشد في قضاء الدور شرق محافظة صلاح الدين.

وقال مصدر أمني لـ PUKmedia يوم السبت، أن تنظيم داعش هاجم مقر اللواء 22 للحشد الشعبي بالقرب من قضاء الدور شرق محافظة صلاح الدين بواسطة أسلحة خفيفة ومتوسطة.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن أستشهاد خمسة مقاتلين من الحشد الشعبي بينهم امر اللواء.

PUKmedia / عمر اواره

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