المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون ينفي حصول اتصال هاتفي بين المالكي وبايدن

2021/01/24 | 00:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نفى هشام الركابي مدير المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي حصول اتصال هاتفي بين المالكي والرئيس الامريكي جو بايدن./انتهى3

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