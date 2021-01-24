طالب من البصرة ضمن العشرة الأوائل على العالم في مسابقة الذكاء الاصطناعي

2021/01/24 | 01:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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إستطاع الطالب (أسد الله علي مال الله ) في الصف الأول المتوسط / مدرسة الموهوبين في البصرة أن يكون ضمن العشرة الأوائل على العالم في مسابقة الذكاء الأصطناعي العالمية (أون لاين ) التي أقامتها شركة Stempedia الهندية بمشاركة ( 5479) طالب من 99 دولة.

وقالت دائرة علاقات وإعلام تربية البصرة ان الطالب حقق هذا الأنجاز ليكون واحد من السفراء العشرة الاوائل في العالم في مسابقة codeavour2020 العالمية وهي من أهم الفعاليات والأنشطة العلمية العالمية يتم فيها اختيار افضل المشاريع في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وتخصص الميدالية الذهبية والفضية لهذا الغرض".

واضافت ان "الطالب دخل في منافسة أولية للقبول من بين 100 مشروع عراقي ببرامجيات او ابتكارات بفنون الذكاء الاصطناعي قبلت منها للمسابقة 50 مشروعا علميا.



وقد جرت المسابقة بأشراف أمهر الاساتذة ضمن برامج تفاعلية من مواقع عالمية رصينة".

طالب من مدرسة الموهوبين في البصرة ضمن العشرة الأوائل على العالم في مسابقة الذكاء الاصطناعي pic.twitter.com/ZSEvg2yo85

— NRT عربية (@ArabicNrt) January 23, 2021

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