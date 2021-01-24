2021/01/24 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن ما منْ شيء سريع الذَّوبان كما الملح.



علينا تأمُّل هذه الفكرة مليِّاً قبل الشُّروع في قراءة روايته الأشبه بالملحمة: "مدن الملح".



كأنَّ عبدالرحمن منيف أراد بهذا العنوان أنْ يبدِّد أيَّة مشاعر مطمئنة في دواخلنا إلى مصير مدن شُيِّدتْ من الملح، لتظلَّ هشَّة ومستباحة وسريعة الزَّوال، على عكس ما نظنُّ أو يتراءى لنا منْ أنَّها مدن محصَّنة بوجه الأعاصير والعواصف.لقد اختطَّ لنفسه نهجاً ملحميَّاً في بناء ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((بروفيلات) لعبدالرحمن منيف - حسن مدن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((بروفيلات) لعبدالرحمن منيف - حسن مدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).