ريال مدريد يكشر عن انيابه ويضرب الافيس بالاربعة

2021/01/24 | 01:15 - المصدر: سفن سكاي

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عزز ريال مدريد موقعه في وصافة ترتيب الدوري الاسباني الممتاز بعد فوزه على الافيس بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي احتضنه ملعب ميندزوروتزا لصالح الجولة 20 من الدوري الاسباني.

وافتتح كاسيميرو سجل التهديف في الدقيقة (15)، ثم سجل كريم بنزيما ثاني الاهداف في الدقيقة (41)، وايدين هازارد في الدقيقة (45+1) ، ثم قلص خوسيلو النتيجة لاالفيس في الدقيقة (59)، قبل ان يحسم بنزيما النتيجة بهدف رابع في الدقيقة (70).

واصبح رصيد الميرينغي 40 نقطة، فيما تجمد رصيد الافيس عند النقطة 18 في المركز 17.

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