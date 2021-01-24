ريال مدريد يكتسح الافيس برباعية في الليغا

2021/01/24 | 01:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعةقاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد، لتحقيق الانتصار بنتيجة (4-1) على ديبورتيفو ألافيس، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة 20 من الليغا.وسجل بنزيما هدفين في الدقائق 41 و70، كما سجل كاسيميرو في الدقيقة 15 وهازارد في الدقيقة (45+1)بينما سجل خوسيلو هدف ألافيس الوحيد في الدقيقة 59.وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 40 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليغا، بينما يتجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.

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