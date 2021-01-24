الكاظمي يرسل وفداً لتفقد عائلة الشهيدين علي وعمر وتلبية احتياجاتها

2021/01/24 | 01:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

ارسل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وفدا برئاسة السكرتير الخاص الفريق الركن محمد البياتي لتفقد عائلة الشهيدين علي وعمر وتلبية احتياجاتها.

وقال السكرتير الخاص للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي، انه حضر الى مجلس عزاء السادة النعيم بناء على توجيهات القائد العام ، لتفقد عوائل الشهداء والجرحى الذين سقطوا في ساحة الطيران ببغداد.

واضاف ان الشهداء والجرحى الذي وصل عددهم اكثر من 30 شهيدا و110 جرحى لم يخرجوا لشيء الا لاجل القوت، مؤكدا "لن ننسى عوائل الشهداء والجرحى".

وتابع ان القائد العام وجه بتفقد عوائل الشهداء والجرحى، بدأنا من عائلة الشهيدين عمر وعلي لكونها اكثر جسامة بالحدث، وسنتفقد جميع عوائل الشهداء والجرحى.

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