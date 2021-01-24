العامري معزيا باستشهاد الحسيناوي: ستتحقق السيادة الكاملة مهما كانت التضحيات

2021/01/24 | 01:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

عزى رئيس تحالف الفتح هادي العامري، باستشهاد القيادي في الحشد الشعبي ابو علياء الحسيناوي، فيما اكد ان السيادة الوطنية ستتحقق مهما كانت التضحيات.

وقال العامري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): انه بمزيد من الحزن والأسى ننعى الشهيد (ابو علياء الحسيناوي) ورفاق دربه الذين استشهدوا هذه الليلة في جبال حمرين وهم يدافعون عن العراق وعن كرامة العراقيين صوناً للعرض وحفظاً للمقدسات أمام الإرهاب الأعمى.

واضاف: لقد عرفتك أبا علياء مؤمناً شجاعاً ، لا تأخذك في الله لومة لائم ، لقد كنت مقاتلاً عنيداً وغيوراً على دينك وبلدك ، وقاتلت معنا في كل صفحات الجهاد سواءً في التصدي للنظام الدكتاتوري أو في التصدي للإرهاب القاعدي البغيض ، ولقد شاركتنا في كل المعارك في مقارعة الإرهاب الداعشي المقيت.

وتابع: أتذكرك وأنت تجاهد ببسالة في معارك تحرير ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى ، لقد كنت أبياً لا تلين ، ومغواراً لا تنثني ، وكنت هامة عالية من هامات الفداء والتضحية ، لم تهزك رياح الفتن العاتية وبقيت كالجبل الأشم يستمد منك أخوتك البسالة والعزيمة على النصر ، رحلت عنا أنت ورفاقك ونحن في أمسّ الحاجة إليكم.

ومضى بالقول: عزاؤنا فيكم أنكم شهداء، نلتم هذه المرتبة العظيمة التي عشقتموها وبذلتم كل حياتكم من أجلها، هنيئاً لكم وحسن مآب، وفاءً منا لكل الشهداء، سنبقى على العهد الذي تعاهدنا عليه ، لا نحيد عن الدرب حتى بناء عراق حر مستقل مستقر ، خالٍ من الإرهابيين ومن كل القوات الأجنبية ، وستتحقق السيادة الوطنية الكاملة مهما كانت التضحيات.

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