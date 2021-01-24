جونسون وبايدن يبحثان “ترسيخ التحالف” بين الولايات المتحدة وبريطانيا 

2021/01/24 | 02:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأميركي جو بايدن السبت ترسيخ العلاقات بين بلديهما ومجابهة التغيير المناخي في أول محادثة بينهما منذ تولي بايدن منصبه، وفق ما أفاد بيان صادر عن 10 داونينغ ستريت.وقال البيان إن جونسون هنأ بايدن على تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، وأبدى الزعيمان خلال المحادثة […]

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