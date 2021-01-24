2021/01/24 | 02:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصر تطلق حملة تلقيح ضد كوفيد-19 بـ"سينوفارم"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تطلق حملة تلقيح ضد كوفيد-19 بـ"سينوفارم") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تطلق حملة تلقيح ضد كوفيد-19 بـ"سينوفارم") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).