وفد الوطني يصل إلى البصرة تحضيراً لودية الكويت

2021/01/24 | 02:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح الرياضي

وصلَ، مساء امس السبـت، وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى محافظة البصرة، قادماً من العاصمة بغداد، وذلك تحضيراً لمواجهة الكويت الودية يوم الأربعاء المقبل على ملعب البصرة الدولي.

وكانَ في استقبال وفد منتخبنا الوطني عضو الهيئة التطبيعية، أحمد كوجر، بينما اتخذ المنتخب من فندق هورايزون مقراً لإقامته.

وسيخوضُ اسود الرافدين مساء اليوم الاحد أول حصة تدريبية له على ملاعب المدينة الرياضية في البصرة، استعداداً لمواجهة الازرق الكويتي الأربعاء المقبل، وذلك ضمن تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

ومن المؤمل ان يصل وفد منتخب الكويت غدا الاثنين إلى البصرة عن طريق البر.



وفي سياق متصل وجه مدرب منتخبنا، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، الدعوة إلى لاعب فريق النفط محمد داود لقائمة الاسود.

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