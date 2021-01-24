مقتل 11 عنصراً في الحشد الشعبي في هجوم شرق تكريت

2021/01/24 | 03:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامراء (العراق),-(أ ف ب) – قتل 11 عنصرا في قوات الحشد الشعبي العراقي مساء السبت في كمين نسب إلى تنظيم الدولة الإسلامية شمال بغداد، وفق ما أفاد مصدر أمني في الحشد وكالة فرانس برس.ونفذ الهجوم ليلا بواسطة أسلحة خفيفة شرق مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، ويأتي بعد يومين من تفجيرين انتحاريين في قلب […]

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