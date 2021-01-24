الهروب من لبنان (الجزء الأول)

2021/01/24 | 03:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا حدث في لبنان بعد انفجار المرفأ؟ وكيف تحولت طرابلس إلى نقطة الانطلاق إلى رحلة الهجرة المجهولة؟ برنامج الحرة تتحرى يكشف ما يحدث في لبنان

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