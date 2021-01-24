2021/01/24 | 03:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: إسراء السامرائي

شكا عدد من طلبة المدارس من وجود “نقص كبير” في المناهج الدراسية، الامر الذي يؤثر في مستواهم التعليمي، خصوصا مع قرب امتحانات نصف السنة، بالمقابل، اقرت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلبة المدارس بلا "مناهج دراسية".. التربية: النقص وصل إلى 90% في عدد من المديريات) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلبة المدارس بلا "مناهج دراسية".. التربية: النقص وصل إلى 90% في عدد من المديريات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).