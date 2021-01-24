من هو الإعلامي الأميركي الشهير الراحل لاري كينغ … ملك المقابلات؟

2021/01/24 | 03:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس,– (أ ف ب) – كان لاري كينغ الذي رحل السبت عن 87 عاماً ملك المقابلات ونجم الإعلام الأميركي المرئي والمسموع، أمضى أكثر من 60 عاماً وراء المذياع، وأصبح برنامجه الذي استمر من 1985 إلى 2010 على شبكة “سي إن إن” ممراً إلزامياً للمسؤولين السياسيين والمشاهير.ترك لاري كينغ وراءه سجلاًّ يضم أكثر من […]

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