2021/01/24 | 03:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مونتريال-(أ ف ب) – أظهرت تجارب سريرية أن عقارا مضادا للالتهاب يحمل اسم “كولشيسين” فعال في معالجة مرضى كوفيد-19 وتخفيف مخاطر حصول مضاعفات جراء المرض، وفق ما أفاد باحثون في كندا.وقال معهد مونتريال لأمراض القلب في بيان مساء الجمعة إن نتائج هذه الدراسة تعد “كشفا علميا كبيرا”، وتجعل الكولشيسين الذي يستخدم لعلاج مرض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة كندية تتوصل الى فاعلية عقار مضاد للالتهاب في معالجة كوفيد-19) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة كندية تتوصل الى فاعلية عقار مضاد للالتهاب في معالجة كوفيد-19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).