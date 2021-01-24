ليبيا تفتح باب الترشح للمناصب السيادية

2021/01/24 | 03:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وفدان يمثلان طرفي الأزمة الليبية، السبت، عن افتتاح باب الترشح للمناصب "السيادية" السبعة في البلاد، من 26 يناير إلى 2 فبراير، وذلك في أعقاب جولة جديدة من المحادثات في المغرب.

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