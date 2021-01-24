السلطات الصحية الأميركية تحدّث معلوماتها بشأن جرعتي اللقاح ضد كورونا

2021/01/24 | 04:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الفترة الفاصلة ما بين تلقي الجرعة الأولى والثانية للقاحات المضادة لفيروس كورونا يمكن رفعها لتصل حتى ستة أسابيع.

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