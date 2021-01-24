2021/01/24 | 04:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحمل الهاتف ضاحكا..جونسون يغرد عن حديثه مع بايدن بصورة

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