على حدود المغرب وموريتانيا.. الانفصاليون الصحراويون يعلنون أنهم قصفوا منطقة الكركرات

2021/01/24 | 06:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصف الانفصاليون الصحراويون منطقة الكركرات على الحدود المغربية الموريتانية، مساء السبت-الأحد، على ما أفادت وكالة الأنباء الصحراوية في بيان.

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