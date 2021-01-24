يمكنك تطبيقها بالمنزل.. 5 نصائح طبية لتعزيز فعالية اللقاحات

2021/01/24 | 06:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع طرح اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد حول العالم، شارك الطبيب البريطاني، مايكل موسلي، نصائح يعمل تطبيقها على تعزيز فعالية اللقاح ورفع نشاط الجهاز المناعي لدى الإنسان.

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