2021/01/24 | 07:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد "تعطيل" وطول انتظار، فاق العشر سنوات، أصدر الرئيس الفلسطيني محمد عباس مرسوماً رئاسياً يقضي بإجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل: تشريعية أولاً (22 مايو)، رئاسية ثانياً (31 يوليو) ومجلس وطني ثالثاً (31 أغسطس)، مع أن "الحجة" التي طالما جرى التذرع بها لتأجيل الاستحقاقات الانتخابية، وهي الانقسام الفلسطيني الداخلي، ما تزال قائمة، فما الذي تغير حتى تصبح الانتخابات بنداً على جدول أعمال السلطة، وسط ترحيب من قبل معظم الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تسهيلاً لمهمة بايدن: السلطة والإقليم لـ"انتخابات فلسطينية بلا مفاجآت") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تسهيلاً لمهمة بايدن: السلطة والإقليم لـ"انتخابات فلسطينية بلا مفاجآت") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).