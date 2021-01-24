تعرف على فوائد فاكهة “المانجو” لمرضى السكري

2021/01/24 | 07:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتكشف باحثون أمريكيون، عن فوائد متعلقة بفاكهة المانجو، لمرضى النوع الثاني من السكري، مشيرين إلى أنها قادرة على تثبيت مستوى السكر في الدم، وتحسين الحالة العامة للمرضى.وذكر الباحثون بحسب ما أورده موقع Express أن “مادة البوليفينول الموجودة في المانجو، لها خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات”، مؤكدين أنها تحتوي على عدد من المركبات النشطة بيولوجيا، …

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