رسول معلقا على هجوم صلاح الدين: لن نتهاون مع الإرهاب

2021/01/24 | 07:45 - المصدر: NRT عربية

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هجوم على قوات الحشد في صلاح الدين

فوتو: ارشيف

منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

علق الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الأحد، بشان الهجوم الذي استهدف الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من مقاتليه بينهم قيادي.

وأكد رسول، في بيان اليومن 24 كانون الثاني 2021، ان القوات الامنية بتشكيلاتها كافة سوف لن تتهاون مع الارهاب، مبينا ان "الشهداء هم فخر العراق وعنوان للباحثين عن البطولة، فطريق الجنان يستقبلهم وهم مخضبون بدمائهم التي ترسم لوحة الأبطال".

واضاف، انه "في الوقت الذي نزفّ فيه شهيدا مغوارا، ألا وهو القائد ( حسين سعيدان گاطع أبو علياء الحسيناوي)، آمر الفوج الثالث باللواء 22 في الحشد الشعبي وكوكبة من رفاقه، خلال مطاردتهم لعناصر داعش شرقي محافظة صلاح الدين، فإننا نؤكد أن قواتنا الأمنية بتشكيلاتها كافة سوف لن تتهاون مع الإرهاب وستستمر بدك أوكاره".

واشار إلى ان "على عناصر عصابات داعش الإرهابية أن تعلم أن القصاص قادم لا محالة، يوم لا ينفعهم الندم".

وكانت هيئة الحشد الشعبي، قد أعلنت مساء أمس السبت، مقتل واصابة عدد من عناصر داعش، بالإضافة الى وقوع ضحايا في صفوف قوات اللواء 22 بالحشد في الهجوم على جزيرة العيث شرقي صلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيان أن "الفوج الثالث باللواء 22 بالحشد الشعبي، أرسل تعزيزات عسكرية لاسناد ابطال الفوج السادس باللواء 22 الذي تعرض قاطعه لهجوم داعشي إرهابي غادر شرق صلاح الدين".

ر.إ

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