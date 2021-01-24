2021/01/24 | 07:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت كندا السلطات الروسية، السبت، بـ"الإفراج الفوري" عن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي خرجت في روسيا للمطالبة بإطلاق سراح المعارض، أليكسي نافالني، معبرة عن "بالغ قلقها" حيال تلك الاعتقالات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كندا تدعو روسيا للإفراج الفوري عن محتجين معتقلين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كندا تدعو روسيا للإفراج الفوري عن محتجين معتقلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).