بالأرقام.. رئاسة البرلمان تتحدث عن مضامين موازنة 2021 من عجز وانفقات واستقطاعات الرواتب- عاجل

2021/01/24 | 08:03 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، أن البرلمان يعمل على توفير التخصيصات المالية لرواتب الموظفين والعقود والأجراء والمحاضرين المجانيين، مبيناً أن البرلمان يعمل على تقليل الإنفاق وخفض العجز قبل التصويت “قريباً” على مشروع قانون الموازنة الاتحادية 2021. وقال الكعبي في حديث لـ”الصباح”: إن “مجلس النواب سيأخذ بنظر الاعتبار المبادئ الأساسية في الموازنة المتمثلة بتقليل حجم الإنفاق البالغ 164 ترليون دينار، وخفض العجز البالغ 44 % بمبلغ 71 ترليون دينار من مجموع الموازنة التخمينية البالغة 93 ترليون دينار، والتي حددت على اساس سعر النفط 42 دولارا للبرميل الواحد”.وأضاف، أنه “يجب توجيه الإنفاق الفعلي نحو تأمين الحاجات الضرورية لاسيما في ما يتعلق بالعلاجات واللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، واستحقاقات الفلاحين المترتبة بذمة وزارة التجارة، فضلاً عن تعزيز التخصيصات المالية لتأمين مفردات البطاقة التموينية، وكذلك توسيع قاعدة الشمول بإعانات الرعاية الاجتماعية؛ لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار بعد قرار خفض قيمة الدينار مقابل الدولار، مما انعكس سلبا على الطبقات الفقيرة والهشة من المواطنين، إضافة الى تخصيص مبلغ ثلاثة ترليونات دينار من البنك المركزي لصندوق الإسكان كقروض لشراء الوحدات السكنية ودعم المشاريع الصغيرة بمبلغ يقدر بنحو 125 مليون دينار لكل فرد”.



بدوره، قال عضو اللجنة المالية النيابية، ناجي السعيدي، لـ(واع): إنه “لا يوجد أي استقطاع من رواتب الموظفين لعام 2021 باستثناء الدرجات العليا”.

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