التعليم العالي توضح بشان الأمتحانات في الجامعات

2021/01/24 | 08:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصدرت وزارة التعليم العالي، اليوم الاحد، إعماما جديداً بخصوص آلية الأمتحانات الشهرية والنهائية في الجامعات.وأوضحت الوزارة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “جميع الأمتحانات اليومية و الشهرية والنصف شهرية للمواد الأساسية وغير الأساسية ستكون بشكل إلكتروني”.وأضاف البيان، ان “الامتحانات الحضورية ستكون فقط للامتحانات النهائية و نهاية فصل و نهاية كورس و …

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