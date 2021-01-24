2021/01/24 | 08:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتكشفت دراسة بريطانية حديثة عن آثار تربية الأطفال في سن مبكرة على لغتين مختلفتين، وانعكاساتها على طريقة تفكيرهم. ووفقا لموقع “سي إن بي سي”، توصلت الدراسة إلى أن البالغين الذين نشأوا وهم يتحدثون لغتين مختلفتين يمكنهم تركيز انتباههم في مهام مختلفة بشكل أسرع من أولئك الذين يتعلمون لغة ثانية في وقت لاحق. ورصدت الدراسة في …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة بريطانية تكشف آثار تربية الأطفال على لغتين مختلفتين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة بريطانية تكشف آثار تربية الأطفال على لغتين مختلفتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).